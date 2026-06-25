Пассажиры набросились на двух женщин из-за спора о месте в новосибирском автобусе

В Новосибирске пассажиры напали на двух женщин из-за спора о месте в автобусе

В Новосибирске произошла потасовка из-за места в автобусе. Об этом со ссылкой на очевидицу сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 23 июня. Одна из пассажирок автобуса, следовавшего по маршруту №45, потребовала уступить место. Женщина отказалась, сославшись на высокое давление, и тогда пассажирка начала снимать ее на телефон. В ответ женщина тоже достала телефон.

При этом другая, сидевшая позади пассажирка, ударила ее по голове и отобрала устройство. За пострадавшую вступилась пожилая мать, а к агрессорше на помощь подбежали двое мужчин. Один из них схватил женщину за горло и перекрыл ей кислород. Второй пытался вытолкнуть почти слепую и передвигающуюся с тростью 70-летнюю женщину из салона.

Водитель транспорта при этом держал двери открытыми. Остальные пассажиры снимали происходящее на видео и не вмешивались.

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