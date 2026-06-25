Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, как бороться с постоянно делающими ремонт соседями

Юрист : полиция поможет бороться с постоянно делающими ремонт соседями
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В борьбе с соседями, которые делают шумный ремонт в неположенное время, важно прежде всего постараться решить проблему через диалог, поскольку они могут просто не знать, что мешают, или быть не в курсе установленных временных ограничений по шуму. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Если это не поможет, можно вызвать полицейских, чтобы те зафиксировали нарушение. Юрист также посоветовала заранее заручиться поддержкой свидетелей и записать на видео исходящие звуки так, чтобы запись была привязана к дате и времени. С жалобой на ремонт жильцы могут также обратиться в Роспотребнадзор и в Жилищную инспекцию.

«Надо отметить, что единого федерального закона, который запрещает шуметь в определенные периоды, нет, каждый регион устанавливает нормы самостоятельно. В Москве они прописаны в законе № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины, согласно которому шумные ремонтные работы нельзя проводить с 19:00 до 09:00. К тому же в этот период придется также прерываться на обед с 13:00 до 15:00», — отметила Георгиева.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что разглашение персональных данных в домовых чатах считается незаконной передачей или раскрытием конфиденциальной информации третьим лицам без согласия человека. Он объяснил, что домовые чаты относятся к публичным пространствам, где сообщения могут использоваться в суде в качестве доказательств.

Ранее юрист объяснил, нужно ли согласовывать с соседями монтаж солнечной панели на фасаде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!