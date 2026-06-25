Россиянам объяснили, как бороться с постоянно делающими ремонт соседями

В борьбе с соседями, которые делают шумный ремонт в неположенное время, важно прежде всего постараться решить проблему через диалог, поскольку они могут просто не знать, что мешают, или быть не в курсе установленных временных ограничений по шуму. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Если это не поможет, можно вызвать полицейских, чтобы те зафиксировали нарушение. Юрист также посоветовала заранее заручиться поддержкой свидетелей и записать на видео исходящие звуки так, чтобы запись была привязана к дате и времени. С жалобой на ремонт жильцы могут также обратиться в Роспотребнадзор и в Жилищную инспекцию.

«Надо отметить, что единого федерального закона, который запрещает шуметь в определенные периоды, нет, каждый регион устанавливает нормы самостоятельно. В Москве они прописаны в законе № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины, согласно которому шумные ремонтные работы нельзя проводить с 19:00 до 09:00. К тому же в этот период придется также прерываться на обед с 13:00 до 15:00», — отметила Георгиева.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что разглашение персональных данных в домовых чатах считается незаконной передачей или раскрытием конфиденциальной информации третьим лицам без согласия человека. Он объяснил, что домовые чаты относятся к публичным пространствам, где сообщения могут использоваться в суде в качестве доказательств.

Ранее юрист объяснил, нужно ли согласовывать с соседями монтаж солнечной панели на фасаде.