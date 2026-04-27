Россиянам объяснили, что нельзя писать в домовых чатах

Юрист Хаминский: за фото и данные соседей в домовом чате грозит ответственность

Разглашение персональных данных в домовых чатах считается незаконной передачей или раскрытием конфиденциальной информации третьим лицам без согласия человека. Об этом в беседе с RT сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что домовые чаты относятся к публичным пространствам, где сообщения могут использоваться в суде в качестве доказательств.

По его словам, в таких чатах запрещено публиковать персональные данные соседей, включая фамилию, имя и отчество, номера квартир, телефоны, фотографии, сведения о долгах, а также размещать оскорбления, клевету, рекламу услуг и информацию о частных конфликтах. Он обратил внимание, что практика управляющих компаний, когда публикуются списки квартир с указанием задолженности, является незаконным распространением персональных данных и влечет ответственность.

Юрист также указал, что съемка соседей, их детей, автомобилей или квартир с последующим размещением материалов в домовом чате также считается нарушением закона.

