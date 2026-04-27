Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, что нельзя писать в домовых чатах

Юрист Хаминский: за фото и данные соседей в домовом чате грозит ответственность
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Разглашение персональных данных в домовых чатах считается незаконной передачей или раскрытием конфиденциальной информации третьим лицам без согласия человека. Об этом в беседе с RT сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что домовые чаты относятся к публичным пространствам, где сообщения могут использоваться в суде в качестве доказательств.

По его словам, в таких чатах запрещено публиковать персональные данные соседей, включая фамилию, имя и отчество, номера квартир, телефоны, фотографии, сведения о долгах, а также размещать оскорбления, клевету, рекламу услуг и информацию о частных конфликтах. Он обратил внимание, что практика управляющих компаний, когда публикуются списки квартир с указанием задолженности, является незаконным распространением персональных данных и влечет ответственность.

Юрист также указал, что съемка соседей, их детей, автомобилей или квартир с последующим размещением материалов в домовом чате также считается нарушением закона.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники делают из них дропперов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!