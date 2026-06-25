Дачникам объяснили, как отучить питомца раскапывать огород

Владельцы кошек и собак могут отучить их разорять грядки на дачном участке с помощью цедры цитрусовых и шишек. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

Прежде всего она посоветовала понять, почему питомец разрывает землю в огороде и ложится там отдыхать. Так, например, это может быть связано с желанием охладиться в жаркую погоду. Тогда следует оборудовать для него на участке удобную лежанку и каждый раз поощрять за то, что он разместился именно на этой легальной территории. Кроме того, причиной может выступать нехватка физической активности, поэтому важно чаще гулять и играть с животными.

«Отучить животных от грядки поможет и мульчирование. Питомцы ложатся на землю, потому что она мягкая и прохладная, и, если закрыть ее, например, колючими опилками или шишками, желание копаться и отдыхать на такой поверхности вряд ли останется. Кошки еще очень не любят яичную скорлупу, потому что она прилипает к лапам, колется и ее приходится потом долго вылизывать», — отметила Кузина.

Она также посоветовала разложить вокруг грядки или в ее центре корки лимона или апельсина, так как большинство животных не любят запахи цитрусовых. Можно также побрызгать возле грядки водой с разбавленным в ней эфирным маслом лаванды.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что перед тем, как привезти свою собаку на дачу, важно подготовить ее к этому – в противном случае высоки риски, что она подхватит серьезное заболевание. Важно предусмотреть основные опасности, а также отслеживать состояние питомца.

Ранее ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу.