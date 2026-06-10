Врач развеял миф о пользе мороженого при боли в горле

Врач Суббота: мороженое не помогает при боли в горле и ослабляет иммунитет

Миф о том, что мороженое помогает при боле в горле, не соответствует действительности. На самом деле употреблять холодные десерты при такой проблеме категорически нельзя. Об этом в беседе с радио Sputnik предупредил ЛОР-врач, отоларинголог Дмитрий Суббота.

По словам специалиста, мороженое ослабляет местный иммунитет.

«Слизистая оболочка верхних дыхательных путей нестерильна, там постоянно присутствуют, условно, патогенные микробы. Защитные свойства ослабевают при воздействии холода, эти микробы, так скажем, начинают проявлять патогенные свойства. Поэтому если есть мороженое, охлаждать горло, то это может спровоцировать проблемы», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что особенно опасно есть мороженое при боли в горле детям. Он объяснил, что у малышей, как правило, причиной плохого самочувствия становится воспалительный процесс, на который реагируют лимфоидная ткань, небные миндалины в носоглотке и аденоиды.

В случае возникновения острой боли в горле эксперт посоветовал выпить чай с молоком и медом, а также прополоскать горло специальным раствором.

Руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятёрочка» Елена Генералова до этого рассказала «Газете.Ru», что при выборе мороженого следует обращать внимание на его состав, условия хранения и внешний вид продукта. По ее словам, если на упаковке продукта указано «пломбир», «сливочное» или «молочное мороженое», то в составе не должно быть растительных жиров.

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