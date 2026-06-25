Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В АТОР рассказали, пострадали ли россияне при землетрясениях в Венесуэле

АТОР: организованные туристы из РФ при землетрясениях в Венесуэле не пострадали
Gaby Oraa/Reuters

Сведения о том, что в Венесуэле в результате мощных землетрясений пострадали организованные туристы из РФ, к текущему моменту не поступали. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», — говорится в заявлении.

В АТОР обратили внимание, что наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Каракасе. Сейчас в столице Венесуэлы нет организованных российских туристов, тем не менее в городе могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие там граждане РФ.

По данным ассоциации, основным направлением для туристов из России в Венесуэле был остров Маргарита, где также ощущались подземные толчки. Однако территория практически не пострадала во время природного катаклизма.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате в Каракасе обрушились несколько жилых домов, в аэропорту имени Симона Боливара рухнула часть кровли терминала. Как рассказала уполномоченный президент республики Дельси Родригес, пострадали более 700 человек. Еще 32 жителя получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!