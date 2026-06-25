В АТОР рассказали, пострадали ли россияне при землетрясениях в Венесуэле

АТОР: организованные туристы из РФ при землетрясениях в Венесуэле не пострадали

Сведения о том, что в Венесуэле в результате мощных землетрясений пострадали организованные туристы из РФ, к текущему моменту не поступали. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», — говорится в заявлении.

В АТОР обратили внимание, что наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Каракасе. Сейчас в столице Венесуэлы нет организованных российских туристов, тем не менее в городе могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие там граждане РФ.

По данным ассоциации, основным направлением для туристов из России в Венесуэле был остров Маргарита, где также ощущались подземные толчки. Однако территория практически не пострадала во время природного катаклизма.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате в Каракасе обрушились несколько жилых домов, в аэропорту имени Симона Боливара рухнула часть кровли терминала. Как рассказала уполномоченный президент республики Дельси Родригес, пострадали более 700 человек. Еще 32 жителя получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.