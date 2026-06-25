США направят помощь в Венесуэлу на фоне землетрясения

США по поручению президента в срочном порядке направляют в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медиков и гуманитарную помощь на фоне крупных землетрясений в республике. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживает народ Венесуэлы в это трудное время и выражают ему глубочайшие соболезнования.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма по меньшей мере 32 человека не выжили и более 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее в США назвали возможное число жертв землетрясения в Венесуэле.