Диетолог предупредил, кому опасно пить фруктовые соки

Определенной группе людей не стоит пить магазинные фруктовые соки, поскольку это может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Об этом aif.ru рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, главная опасность таких напитков заключается в высоком содержании простых сахаров, которые вредят углеводному обмену. В связи с этим соки могут быть опасны для людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями.

Врач добавил, что состав покупных соков на упаковке зачастую не соответствует реальному содержимому.

«Часто заявляется, что в составе якобы содержится клубника, вишня, ананас или какие-то другие фрукты, но далеко не всегда это соответствует действительности. Чаще всего основой может быть, условно говоря, тыква, которую ароматизируют, подкрашивают, стабилизируют и выдают за фруктовый продукт», — добавил Поляков.

Диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что набор веса далеко не всегда связан с перееданием или отсутствием физических нагрузок. Часто причиной становятся привычки, которым люди не придают особого значения в повседневной жизни. Одной из таких привычек являются так называемые жидкие калории. Так, большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же энергии, сколько полноценный перекус, но чувство сытости после них гораздо слабее».

Ранее был назван фактор риска гипертонии, который закладывается в детстве.