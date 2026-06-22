Назван фактор риска гипертонии, который закладывается в детстве

Ученые выяснили, что регулярное употребление сладких напитков и фруктовых соков с детства и до взрослого возраста может повышать риск развития гипертонии. Особенно заметна связь при частом употреблении газировки в больших объемах. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В анализ включили данные более 25 тысяч молодых людей из США, за которыми наблюдали в течение 25 лет. Участники регулярно сообщали, как часто пьют газировку, лимонады, сладкий чай, спортивные напитки и фруктовые соки, а также рассказывали о рационе, физической активности и других привычках.

Оказалось, что у людей, выпивавших две и более порции сладких напитков в день (около 720 мл), риск развития гипертонии в будущем был на 52% выше, чем у тех, кто употреблял их реже трех раз в неделю. Одна ежедневная порция газировки повышала риск на 23%, а спортивных напитков — на 36%.

Связь обнаружили и для фруктовых соков. У тех, кто пил не менее полутора порций сока в день, риск гипертонии был на 35% выше по сравнению с участниками, которые выпивали меньше одной порции в неделю. При этом ежедневное употребление апельсинового сока ассоциировалось с ростом риска на 20%.

Дополнительный анализ показал, что замена одной ежедневной порции сладкого напитка цельными фруктами могла бы снизить риск гипертонии на 22%. Если вместо фруктового сока есть цельные фрукты, риск уменьшался на 19%. Замена сладких напитков водой или молоком также была связана со снижением риска — примерно на 13%.

Авторы подчеркивают, что влияние сладких напитков сохранялось даже после поправки на общее качество рациона, физическую активность и другие факторы. По их словам, фруктовый сок в небольших количествах может быть допустим, но при регулярном и чрезмерном употреблении он уже не выглядит безобидной альтернативой газировке. Оптимальным выбором для детей и подростков ученые называют воду, молоко и цельные фрукты.

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