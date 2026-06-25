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Общество

В столице Венесуэлы после землетрясений ввели ограничения на работу метро

Родригес: метро в Каракасе приостановило работу после двух землетрясений
Reuters

Метро в столице Венесуэлы приостановило работу после двух мощных землетрясений. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на уполномоченного президента страны Дельси Родригес.

Также, по словам Родригес, в Каракасе временно отменили подачу природного газа и занятия в школах. Как рассказали в министерстве образования республики, часть зданий школ планируют использовать в качестве убежищ и пунктов сбора пожертвований для помощи пострадавшим.

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Между первой и второй сериями подземных толчков прошло всего 39 секунд. В результате природного катаклизма в столице обрушились некоторые жилые дома, ряд других зданий получили серьезные повреждения. В аэропорту имени Симона Боливара, который считается главным в республике, произошло частичное обрушение кровли терминала. На этом фоне все рейсы были отменены.

Как рассказала Родригес, пострадали более 700 человек. Еще 32 жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Наиболее пострадавшим регионом оказался штат Ла-Гуайра, сейчас здесь проводятся напряженные спасательные работы.

Ранее в США выразили готовность помочь Венесуэле после разрушительных землетрясений.

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