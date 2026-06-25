В Госдуме предложили дать школьникам до пяти дополнительных выходных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск продолжительностью до пяти учебных дней в течение года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается предоставить учащимся общеобразовательных организаций возможность брать до пяти учебных дней семейного образовательного отпуска в течение учебного года.

Чернышов отметил, что сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью.

По замыслу автора инициативы, такие дни должны предоставляться на основании заявления родителей или законных представителей с предварительным уведомлением школы. При этом ученик будет обязан самостоятельно освоить пропущенный материал, а отсутствие не должно считаться пропуском без уважительной причины.

По мнению парламентария, такая мера позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, участвовать в образовательных поездках и экскурсиях, а также укреплять семейные связи.

Чернышов добавил, что особенно востребованным новый механизм может стать для семей, где родители работают по сменному графику, проходят службу, регулярно бывают в командировках или не имеют возможности отдыхать с детьми исключительно во время школьных каникул.

По мнению депутата, несколько дополнительных дней, посвященных семейному общению и новым впечатлениям, могут принести ребенку не меньшую пользу, чем отдельные учебные занятия, а сама инициатива станет еще одной мерой поддержки российских семей и традиционных семейных ценностей.

Ранее в Госдуме обсуждалась инициатива о закреплении права родителей на выбор школьного меню.