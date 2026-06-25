В Великобритании побит рекорд максимальной температуры июня

В Великобритании установлен новый рекорд максимальной суточной температуры воздуха за июнь. Об этом сообщило Британское метеорологическое бюро (Met Office).

В среду, 24 июня, в Госпорте, графстве Хэмпшир на юге Англии, было зафиксировано 36,1°C. Предварительно, это самый высокий показатель за месяц за всю историю наблюдений в королевстве.

Предыдущий рекорд в 35,6°C был зафиксирован 28 июня 1976 года и 29 июня 1957 года. Возможно, в ближайшие дни этот показатель будет побит еще раз, поскольку прогнозируется продолжение аномальной жары в четверг и пятницу, подчеркнули британские метеорологи.

По окончании аномальной жары начнется процесс проверки новых национальных рекордов. Оборудование и место проведения испытаний пройдут строгую проверку, прежде чем будет принято решение об официальном включении новых данных в метеорологическую книгу рекордов.

Видеть такие температуры в Великобритании в июне — это отрезвляющее зрелище, заявил профессор Стивен Белчер, главный научный сотрудник метеорологической службы. Он отметил, что подобные события наглядно демонстрируют последствия изменения климата.

Прогнозы указывают на то, что жаркие периоды станут более частыми в будущем, особенно на юго-востоке Великобритании, добавили в Met Office.

Ранее самый жаркий день за более чем 70 лет зафиксировали в Испании.