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Общество

Сообщница Эпштейна просит отменить или пересмотреть ее приговор после публикации файлов

Максвелл попросила пересмотреть ее приговор после публикации файлов Эпштейна
Reuters 

После обнародования всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна его сообщница Гислейн Максвелл, осужденная на 20 лет за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В ходатайстве отмечается, что рассекреченные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы скрыла от суда. Они могли бы полностью изменить вердикт присяжных по приговору Максвелл.

Она также заявляет о ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к грубым нарушениям ее конституционных прав.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее появились новые подробности в деле Эпштейна.

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