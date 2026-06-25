Сообщница Эпштейна просит отменить или пересмотреть ее приговор после публикации файлов

После обнародования всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна его сообщница Гислейн Максвелл, осужденная на 20 лет за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В ходатайстве отмечается, что рассекреченные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы скрыла от суда. Они могли бы полностью изменить вердикт присяжных по приговору Максвелл.

Она также заявляет о ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к грубым нарушениям ее конституционных прав.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее появились новые подробности в деле Эпштейна.