В США оценили последствия землетрясения в Венесуэле

Возможный экономический ущерб от произошедшего в Венесуэле в среду землетрясения может составить от 2 до 20% ее ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Также сейсмологи допускают, что землетрясение в Венесуэле повлечет за собой многочисленные человеческие жертвы и серьезные разрушения.

Землетрясение произошло в 18:04 по венесуэльскому времени (1:04 мск 25 июня) примерно в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Изначально сообщалось, что толчки были зафиксированы на глубине 10 км, однако, согласно обновленной информации, они произошли на глубине 13 км.

Позднее угроза цунами была объявлена после землетрясения в Венесуэле. Хотя эпицентр землетрясения находился на суше, Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США заявил о возможности возникновения цунами вдоль побережья Венесуэлы, Бонайре, Кюрасао и Арубы, а также в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.

Ранее сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях.