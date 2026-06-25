В Севастополе вернули свет в большинство домов

В Севастополе восстановили электроснабжение большинства жилых домов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы. <...> В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов», — написал глава города.

Развожаев добавил, что жителям города не рекомендуется одновременно включать мощные приборы. По его словам, нагрузку на сеть следует увеличивать постепенно для стабилизации системы.

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь.