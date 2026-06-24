Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

Киев поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, однако не следует паниковать, поскольку только этого и хочет враг, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Его словам приводит РИА Новости.

«Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой — мы это видим. Вначале блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Сегодня по плану, видимо, начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сбили минувшей ночью большую часть воздушных целей противника, и лишь 5% беспилотников удалось залететь в город.

Развожаев призвал жителей сохранять выдержку и терпение. Он подчеркнул, что у властей имеются необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествий. Губернатор отметил, что продолжается работа по наращиванию поставок топлива совместно с федеральными структурами и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

При этом Развожаев предупредил, что в ближайшие две-три недели «легче не станет».

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе отменили рейсы троллейбусов из-за отсутствия электричества.