Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

Развожаев: Киев хочет сделать жизнь в Севастополе невыносимой
Григорий Сысоев/РИА Новости

Киев поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой, однако не следует паниковать, поскольку только этого и хочет враг, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Его словам приводит РИА Новости.

«Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой — мы это видим. Вначале блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Сегодня по плану, видимо, начинаются сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны сбили минувшей ночью большую часть воздушных целей противника, и лишь 5% беспилотников удалось залететь в город.

Развожаев призвал жителей сохранять выдержку и терпение. Он подчеркнул, что у властей имеются необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествий. Губернатор отметил, что продолжается работа по наращиванию поставок топлива совместно с федеральными структурами и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

При этом Развожаев предупредил, что в ближайшие две-три недели «легче не станет».

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе отменили рейсы троллейбусов из-за отсутствия электричества.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!