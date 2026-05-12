ChatGPT советовал стрелку в США целиться в детей, чтобы привлечь больше внимания

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT советовал школьному стрелку в США целиться в детей, чтобы привлечь больше внимания, пишет Metro.

Вдова мужчины, погибшего в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида в апреле 2025 года, подала иск против компании OpenAI, создателя ChatGPT. Истица утверждает, что ИИ способствовал случившемуся, предоставив стрелку рекомендации по максимизации числа жертв.

Вандана Джоши, потерявшая мужа Тиру Чаббу, заявила, что OpenAI знала о рисках. В результате стрельбы также погиб еще один человек, шесть человек получили ранения.

Согласно судебным документам, обвиняемый Феникс Икнер консультировался с ChatGPT по поводу выбора времени и места для нападения, чтобы поразить наибольшее число людей, а также о том, какое оружие использовать. Утверждается, что чат-бот заявил: если в инциденте «замешаны дети, даже две-три жертвы могут привлечь больше внимания».

Представитель OpenAI Дрю Пусатери отверг обвинения в причастности к «этому ужасному преступлению». Он подчеркнул, что ChatGPT предоставлял фактические ответы на основе общедоступных источников в интернете и «не поощрял и не продвигал незаконную или вредную деятельность».

Икнер, который открыл огонь в кампусе, не признал себя виновным. Прокуроры намерены добиваться для него смертной казни.

