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Общество

МВД назвало самую опасную технологию мошенников

МВД назвало дипфейк самой опасной технологией, применяемой мошенниками
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за внедрения подобной технологии количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти. Граждане будут выполнять любые указания, если им будут звонить знакомые люди, начальники или родственники со знакомым изображением.

Филиппов добавил, что в интернете сегодня насчитывается более 150 тыс. сервисов, которые генерируют дипфейки. За пять месяцев 2026 года мошенники с их помощью обманули уже четыре тысячи человек, а ущерб оценивается в 21 млрд рублей.

До этого руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал, что сегодня россияне могут использовать обязательную маркировку звонков для своевременного выявления мошенников, однако этот инструмент работает не всегда – не все звонки подписываются. Иногда может высветиться вполне обычный телефон, поэтому ориентироваться нужно и на другие характерные для аферистов особенности поведения.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.

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