МВД назвало самую опасную технологию мошенников

Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за внедрения подобной технологии количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти. Граждане будут выполнять любые указания, если им будут звонить знакомые люди, начальники или родственники со знакомым изображением.

Филиппов добавил, что в интернете сегодня насчитывается более 150 тыс. сервисов, которые генерируют дипфейки. За пять месяцев 2026 года мошенники с их помощью обманули уже четыре тысячи человек, а ущерб оценивается в 21 млрд рублей.

До этого руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал, что сегодня россияне могут использовать обязательную маркировку звонков для своевременного выявления мошенников, однако этот инструмент работает не всегда – не все звонки подписываются. Иногда может высветиться вполне обычный телефон, поэтому ориентироваться нужно и на другие характерные для аферистов особенности поведения.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.