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Общество

Россиянам назвали ключевые черты, выдающие телефонных мошенников

Киберэксперт Воронин: упор на скорость в разговоре – признак мошенничества
sakae.j/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня россияне могут использовать обязательную маркировку звонков для своевременного выявления мошенников, однако этот инструмент работает не всегда – не все звонки подписываются. Иногда может высветиться вполне обычный телефон, поэтому ориентироваться нужно и на другие характерные для аферистов особенности поведения, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Номера мошенников могут отображаться как вполне обычные и не вызывающие вопросов на первый взгляд», — предупредил эксперт.

Среди ключевых особенностей, по которым можно выявить мошенника, он выделил такие, как ошибки в названиях органов власти, служб, учреждений, поликлиник. Также преступники очень часто оперируют такими словами, как «главный», «центральный».

Кроме того, мошенники практически всегда делают упор на скорость, торопя жертву с принятием решения. Если собеседник говорит о необходимости срочно сделать что-то здесь и сейчас – это мошенник, заключил киберэксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.

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