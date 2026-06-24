Россиянам назвали ключевые черты, выдающие телефонных мошенников

Сегодня россияне могут использовать обязательную маркировку звонков для своевременного выявления мошенников, однако этот инструмент работает не всегда – не все звонки подписываются. Иногда может высветиться вполне обычный телефон, поэтому ориентироваться нужно и на другие характерные для аферистов особенности поведения, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Номера мошенников могут отображаться как вполне обычные и не вызывающие вопросов на первый взгляд», — предупредил эксперт.

Среди ключевых особенностей, по которым можно выявить мошенника, он выделил такие, как ошибки в названиях органов власти, служб, учреждений, поликлиник. Также преступники очень часто оперируют такими словами, как «главный», «центральный».

Кроме того, мошенники практически всегда делают упор на скорость, торопя жертву с принятием решения. Если собеседник говорит о необходимости срочно сделать что-то здесь и сейчас – это мошенник, заключил киберэксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.