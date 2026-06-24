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Общество

СМИ узнали об аресте двух экс-замов главы ярославского минздрава

76.ru: двух экс-замглавы ярославского минздрава арестовали за коррупцию
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Двое бывших заместителей министра здравоохранения Ярославской области — Максим Трусов и Наталья Гурьянова — арестованы в Ярославле, утверждает местное издание 76.RU со ссылкой на собственный источник.

По его словам, обоим экс-чиновникам вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Трусов занимал пост первого заместителя главы регионального минздрава с 2024 по 2026 годы, он уже не числится в списках сотрудников ведомства на его официальном сайте, а в соцсетях в последний день делал публикации 30 мая. Его коллега Гурьянова уволилась 5 марта, подав заявление об уходе по собственному желанию.

По данным источника 76.RU, уголовное дело связано с их работой в Вологодской области. Гурьянова до переезда в Ярославль Гурьянова возглавляла там управление организации медицинской помощи в региональном департаменте здравоохранения, а Трусов курировал районные медучреждения в должности замначальника департамента.

Ранее главу минздрава Кубани арестовали за мошенничество.

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