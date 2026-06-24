Каждый десятый IT-специалист в России столкнулся со снижением доходов

Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год, следует из исследования образовательной платформы для IT-специалистов PurpleSchool и PR-агентства GLAVA по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, 10% респондентов назвали одной из ключевых проблем рынка давление на зарплаты и снижение доходов. При этом ситуация остается неоднородной: у 28% заработок за год не изменился, у 22% вырос более чем на 20%, еще у 16% рост составил до 20%. Одновременно 18% участников опроса сообщили, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость.

На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места. Главной проблемой рынка 37% участников исследования назвали сложности с поиском работы. Еще 14% отметили рост требований при прежних условиях, 13% опасаются вытеснения ИИ-инструментами, а 12% говорят о неопределенности дальнейшей карьерной траектории.

«Меняется структура занятости и привычки поиска, растет доля комбинированных форматов работы и усиливается давление на качество презентации опыта, что делает процесс трудоустройства более длинным и менее предсказуемым», — поделился Антон Ларичев, основатель платформы PurpleSchool.

По данным исследования, изменения отражаются на поведении самих соискателей. Специалисты вынуждены пересобирать стратегию выхода на рынок: 57% опрошенных сообщили, что уже адаптировали или усиливали резюме. 26% из них заявили, что указывают в резюме исключительно реальный опыт; 22% корректировали формулировки без искажения фактов; 18% добавляли навыки, с которыми работали эпизодически. В то же время 13% использовали ИИ для переработки текста резюме. Еще 10% подгоняли опыт и стек под конкретную вакансию, а 7% признались, что сделали это из-за отсутствия откликов.

«Показательно, что только 13% специалистов опасаются конкуренции со стороны ИИ и столько же активно применяют его для усиления резюме. IT-специалисты понимают, что ИИ не заменяет их работу, а подключается уже к выстроенным процессам как инструмент повышения эффективности. В зрелых компаниях ИИ усиливает отдельные этапы или выделяется в самостоятельный продукт, а не подменяет людей. Попытки заменить специалиста нейросетью — скорее признак микробизнеса, который не готов платить за экспертизу. Для рынка в целом это не системный риск», — подчеркивает основатель B2B PR-агентства GLAVA Регина Рафикова.

Ранее эксперт назвал самые частые заблуждения молодых айтишников при поиске работы.