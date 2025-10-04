Эксперт назвал самые частые заблуждения молодых айтишников при поиске работы

Требования к IT-специалистам ужесточаются. Поэтому, чтобы стать востребованным профессионалом в сфере кибербезопасности, необходимо постоянно развиваться и адаптироваться под новые угрозы, рассказал «Газете.Ru» Владислав Пеньков, архитектор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

«Первое из распространенных ложных ожиданий — высокая зарплата сразу после выпуска. Бесспорно, молодые специалисты находятся в разных жизненных ситуациях, а их финансовые потребности могут значительно отличаться, но в начале карьерного пути перспективнее искать опыт и интересные проекты. Деньги со временем обязательно придут. На первых местах работы важнее научиться быть самостоятельным в рамках своей зоны ответственности, взаимодействовать в команде и познакомиться с процессами крупных компаний», — объяснил он.

Многие выпускники полагают, что знаний, полученных во время учебы, достаточно для работы. Другие, наоборот, уверены, что они вовсе не нужны. Программа вузов действительно зачастую имеет мало общего с практикой, но не стоит обесценивать ее. Университет дает профильную теоретическую базу, поэтому специалисты с высшим образованием выгодно отличаются.

«В то же время нельзя переоценивать университетские знания — для работы их будет недостаточно. Лучше приучать себя к саморазвитию еще в студенческие годы. Например, пройти базовые курсы по сетям, освоить язык программирования, попробовать себя в пентесте — все это будет большим плюсом при трудоустройстве и поможет в дальнейшем. Важно не просто прослушать, но и постараться понять материал, а при возможности закрепить его на практике. Без этого курсы быстро забываются», — сказал он.

Многие ожидают, что на работе их научат всему необходимому, а в крайнем случае можно будет обратиться к искусственному интеллекту. Крайне советую сначала научиться справляться с базовыми задачами самостоятельно, чтобы приобрести профессиональные навыки, и только потом прибегать к ИИ для экономии времени.

«К сильным сторонам выпускников относится владение современными инструментами, например упомянутым ИИ, а также готовность браться за задачи любой сложности и работать над ними, пока они не будут выполнены — даже ночью и в выходные. Безусловно, такое отношение помогает добиться больших результатов», — сказал он.

Специалистам по информационной безопасности важно иметь аналитический склад ума. Эта сфера обширна: можно работать с документацией и средствами защиты или заниматься пентестом, но в каждом направлении так или иначе придется встретиться с уязвимостями и рисками. Например, оценивать критичность уязвимостей и возможности их эксплуатации для конкретной инфраструктуры. Для всего этого необходим аналитический склад ума. Именно подобные задачи отличают сотрудников информационной безопасности от других ИТ-специалистов.

«Также при отборе кандидатов работодатели обращают внимание на базовые знания работы сети. В современном мире и тем более в сфере ИТ сложно представить сферу, где не пришлось бы работать с сетями. Не стоит забывать и про знание Linux-систем. Тренд на импортозамещение предполагает отказ от Windows в пользу Linux, поэтому с каждым годом растет шанс, что ИБ-специалистам придется использовать отечественные Linux-дистрибутивы», — заявил эксперт.

Молодой специалист должен уметь работать с рутинными задачами и автоматизировать процессы. На работе часто могут встречаться повторяющиеся задачи. Если каждый раз выполнять их вручную, время будет расходоваться нерационально, а возможностей для развития станет меньше. Перспективнее изменить подход и стремиться к автоматизации, например, написать скрипт, чтобы заниматься более интересными задачами.

«К самому ценному в портфолио выпускника я отношу саморазвитие. Сегодня легко найти множество бесплатных курсов и материалов на любые темы, в том числе и профильные. Если в портфолио, помимо диплома, указаны дополнительные сертификаты или технические стенды, можно сделать вывод, что человек не просто получил высшее образование, а ему интересна эта сфера и он хочет в ней развиваться. Кроме того, такой человек явно самостоятелен», — сказал эксперт.

Основной совет от эксперта — не бежать за деньгами, а искать опыт и знания.

«Также советую рассмотреть вариант старта карьеры с должности проектировщика. Проектирование позволяет развить аналитические способности, познакомиться с устройством различных инфраструктур, освоить навыки работы с документацией, особенно с регламентирующими документами в сфере ИБ, а также научиться общаться с заказчиками и внутри команды», — резюмировал он.

