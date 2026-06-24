В России сообщили об усилении контроля за маркированными товарами

Контроль за маркированными товарами в госзакупках будет усиливаться. Сейчас эксперименты с маркировкой проходят почти по 20 видам продукции и должны завершиться в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Актион Госзаказ» (входит в группу Актион) — сервисе для специалистов в сфере закупок.

Как отмечают эксперты сервиса, товары, которые закупают для школ, детских садов, больниц и других государственных учреждений, не всегда проходят полноценную проверку качества и происхождения. Из-за этого в систему госзакупок может попадать контрафактная продукция — от продуктов питания до одежды, обуви и других товаров массового спроса.

»Федеральное казначейство уже развивает систему, которая позволит проверять продукцию на этапе приемки через коды в системе «Честный знак». В 2027 году планируют установить запрет на подписание документов о приемке, если в ЕИС коды маркировки будут указаны некорректно либо не найдены в системе «Честный знак». Это должно создать замкнутый цифровой цикл: от производства товара до его поставки конечному заказчику», — считают в «Актион Госзаказ».

Для обычных граждан это означает более жесткий контроль за тем, что именно государство закупает для социальных учреждений. В первую очередь это касается товаров, от которых напрямую зависят здоровье и безопасность людей: продуктов питания, медицинских и детских товаров, одежды, обуви и другой продукции.

«Проблема особенно заметна у небольших заказчиков: например, у школ, детсадов и социальных учреждений, где часто нет отдельных специалистов и инфраструктуры для глубокой проверки каждой поставки. В результате учреждение может принять товар по документам, но фактически не проверить, соответствует ли он требованиям по качеству, безопасности и маркировке», — отмечается в тексте.

По словам экспертов, часть регионов уже начала закрывать этот риск. В Вологодской и Самарской областях используют специализированные склады для централизованной приемки и хранения продукции. Это позволяет проверять товар до того, как он попадет к конечному заказчику — например, в школу или больницу.

На таких складах можно контролировать не только документы и качество, но и маркировку товаров. Это важно, потому что маркировка позволяет отследить путь продукции: где ее произвели, легально ли она введена в оборот и не является ли контрафактной.

Эксперты предупреждают, что готовиться к новым правилам нужно заранее. Государственным организациям придется лучше разбираться в регулировании маркированной продукции и порядке ее проверки при приемке. Поставщикам — внимательнее следить за происхождением товаров и корректным внесением данных в систему маркировки.

Отдельный риск связан с маркетплейсами. Часть поставщиков закупает товары именно там, а затем участвует с ними в тендерах. По мере усиления контроля борьба с контрафактом затронет и этот канал поставок.

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