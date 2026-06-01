Российские регионы закупили вакцин от клещевого энцефалита на 2,9 млрд рублей

Свердловская область стала лидером по закупкам вакцин от клещевого энцефалита

С января по май 2026 года российские регионы провели тендеры на поставку вакцин для профилактики клещевого энцефалита на общую сумму 2,9 млрд рублей (по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Это на 400 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем закупок составил 2,5 млрд рублей.

Это показала аналитика РосТендер, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером по затратам стала Свердловская область, разместившая 207 тендеров почти на 391 млн рублей.

Также в топ-10 регионов с наибольшими суммами закупок вошли:

— Новосибирская область (344 млн рублей);

— Москва (320 млн рублей);

— Санкт-Петербург (204 млн рублей);

— Челябинская область (118 млн рублей);

— Приморский край (169 млн рублей);

— Удмуртская республика (166 млн рублей);

— Архангельская область (150 млн рублей);

— Красноярский край (150 млн рублей);

— Хабаровский край (149 млн рублей).

Аналитики приводят примеры крупных контрактов 2026 года.

Так, в конце апреля 2026 года ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (Свердловская область) провела совместную закупку иммуноглобулина против клещевого энцефалита с начальной максимальной ценой контракта 5 743 667 руб. Требовалось 10,5 тыс. доз препарата.

В апреле министерство здравоохранения Свердловской области закупило вакцину (лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) в объеме 96 030 доз на сумму 40 321 076,40 руб.

В марте ГКУ НСО (организация запрещена в России) «Новосибоблфарм» (Новосибирская область) провело две закупки: на 15 000 доз с начальной ценой 5 956 500 руб.; на 110 000 доз с начальной ценой 43 681 000 руб.

В Московском регионе (Москва и Московская область) филиал № 1 ГКУ «АЗ (КС) ДЗМ» в марте разместил закупку вакцины в дозировках 0,5 мл/доза (30 000 доз) и 0,25 мл/доза (30 000 доз). Контракт заключен с ООО «Эпидбиомед-Импэкс» на сумму 16 666 100 руб.

В Челябинской области ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» в марте закупило 15 000 доз вакцины на 6 790 350 руб.

В Приморском крае министерство здравоохранения Приморского края провело закупку 60 000 доз вакцины (суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) на сумму 25 621 200 руб.

Кроме того, за тот же период регионы направили около 400 млн рублей на медицинские и лабораторные исследования, включая исследование сыворотки крови методом ИФА на иксодовый клещевой боррелиоз, количественное и качественное определение антител IgG к вирусу клещевого энцефалита.

Ранее инфекционист объяснил, как правильно сдать клеща на анализ.