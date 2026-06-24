В Краснодарском крае мужчина сорвал представление в цирке, сообщив об угрозе взрыва

На Кубани мужчина не попал в цирк и сорвал представление сообщением о бомбе

Житель Белореченска не попал в цирк и сорвал представление, заявив о бомбе под куполом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, 48-летний мужчина пришел в цирк с женой и двумя детьми, однако внутрь его не пустили из-за агрессивного поведения. Обиженный горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить организаторам мероприятия и позвонил по номеру 112, сообщив о том, что под куполом цирка находится опасный предмет. За 20 минут до окончания представления была объявлена эвакуация зрителей.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке информация не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, позвонившего в ЕДДС, и уже через несколько минут задержали злоумышленника недалеко от места преступления», — уточнили в ведомстве.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет.

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