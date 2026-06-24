Россиянам дали советы, как избежать заражения «зудом купальщика» в озере

При купании в теплых стоячих водоемах, в которых обитают водоплавающие птицы и моллюски, есть риск заразиться церкариозом, известным также как «зуд купальщика». Для того чтобы защититься от церкарий, необходимо следовать ряду правил. Об этом Ura.ru рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Церкариоз возникает при контакте кожи с личинками паразитов — церкариями, которые обитают в пресных водоемах», — подчеркнул специалист.

По его словам, избежать заражения удастся, если отказаться от купания в зонах с небольшой глубиной, а также с большим количеством водорослей и водоплавающих птиц. Не менее важно не кормить уток на пляжах, чтобы не привлекать других особей, являющихся переносчиками личинок паразитов.

Эколог напомнил, что после купания необходимо немедленно принять душ или тщательно вытереть тело сухим полотенцем, уделив особое внимание ногам, бедрам и ягодицам.

Кроме того, перед тем как зайти в воду, следует нанести на кожу специальные кремы или мази, в составе которых есть диметилфталат или дибутилфталат. Эти вещества создают защитный барьер, который препятствует проникновению церкарий через кожный покров.

Также эксперт посоветовал во время купания использовать одежду с плотной текстурой. Лучшим вариантом считается гидрокостюм.

При этом, по словам специалиста, следует отдавать предпочтение отдыху официально разрешенных для купания пляжах с песчаным дном без растительности. При появлении интенсивного зуда нужно принять антигистаминные препараты и не расчесывать высыпания.

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