Сейсмолог опроверг данные о возможном разрушении Крымского моста после землетрясений

Сейсмолог Национальной академии наук Украины Дмитрий Гринь сообщил украинским СМИ, что землетрясения в Крыму разрушат Крымский мост из-за накопительного эффекта подземных толчков. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, сейсмолог Петр Шебалин заявил «Газете.Ru», что подобный прогноз не соответствует действительности, поскольку землетрясения были слишком далеко от моста.

«Я не знаю такого сейсмолога и не уверен, что если такое заявление сделал какой-то человек, он является профессиональным сейсмологом. То есть я уверен, что он не им не является, потому что это абсолютно не соответствует действительности. Посмотрите на карту и сразу все поймете — где были землетрясения и где Крымский мост. Землетрясения были около Севастополя, а Крымский мост — это Восточный Крым. Какой накопительный эффект может быть от очень маленьких землетрясений, очень далеко от моста?», — сказал он.

22 июня у берегов Севастополя в Черном море зафиксировали по меньшей мере десять землетрясений. Как рассказали жители города, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее сейсмолог не исключил связь землетрясений у Севастополя с действиями ВСУ.