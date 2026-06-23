Сейсмолог не исключил связь землетрясений у Севастополя с действиями ВСУ

Сейсмолог Шебалин: связь ВСУ с землетрясениями у Севастополя возможна, но маловероятна

Землетрясения 22 июня у берегов Севастополя в Черном море могли произойти из-за действий ВСУ, однако это маловероятно, заявил «Газете.Ru» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, сейсмолог Петр Шебалин.

«Полностью исключать такое невозможно, но магнитуда 4,1, в принципе, какими-то взрывами может быть вызвана, поэтому отрицать такую возможность нельзя . Так это или не так — тут можно только гадать», — заключил специалист.

При этом, с точки зрения Шебалина, развитие землетрясений из-за военный действий маловероятно, поэтому, скорее всего, у берегов Севастополя имели место землетрясения природного характера.

22 июня у берегов Севастополя в Черном море зафиксировали по меньшей мере десять землетрясений. Как рассказали жители города, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.