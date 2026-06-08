Россиянку спасли из рабства в кол-центре Мьянмы

В Мьянме туристку из РФ освободили из плена в мошенническом кол-центре

В Мьянме освободили гражданку РФ, которая попала в мошеннический кол-центр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Янгоне.

По данными агентства, в начале апреля женщина согласилась на предложение о работе в Азии. В результате из Таиланда она прибыла в Янгон, после чего ее заставили работать на аферистов, угрожая физическим насилием.

На связь с посольством России путешественница смогла выйти только в начале июня.

«В настоящее время она находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной», – сообщается в публикации.

На территорию РФ пострадавшая вернется через Таиланд. На данный момент дата уточняется.

В посольстве напомнили о том, что при поисках работы в странах Индокитая россиянам стоит быть внимательнее. В Мьянме трудовая виза – обязательное условие для работы в стране. Тем не менее, если работодатель готов помочь с оформлением, это не значит, что он окажется добросовестным.

Ранее россиянка попросила у родителей немного денег и загадочно пропала в Таиланде.