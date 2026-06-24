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Общество

Обвиняемая в контрабанде кокаина россиянка попросилась на СВО

Россиянка, обвиняемая в контрабанде почти 9 тонн кокаина, попросилась на СВО
Shutterstock/FOTODOM

Фигурантка дела о контрабанде крупной партии кокаина Оксана Зубарева на заседании Белгородского районного суда обратилась с просьбой направить ее в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, адвокат женщины огласил ходатайство, в котором его подзащитная просит суд ознакомиться с материалами дела и разрешить ей заключить контракт о прохождении службы в зоне СВО.

«Хочу принять участие в защите своей Родины, помочь нашей армии», — заявила обвиняемая.

Зубаревой предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Следствие полагает, что в конце 2018 года женщина совместно с гражданином Испании в составе международной преступной группы организовала транспортировку наркотиков. По версии обвинения, Зубарева, находясь в Белгородской области, координировала действия членов экипажа судна Eser, нанятых в России. Судно, следовавшее под панамским флагом по маршруту Панама — Марокко, по ее указанию изменило курс и у побережья Венесуэлы приняло на борт 8,7 тонны кокаина. После этого, по данным следствия, корабль продолжил движение, однако в январе 2019 его задержала полиция в порту Праи на островах Кабо-Верде.

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