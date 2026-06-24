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В Госдуме объяснили изменение условий по семейной ипотеке

Депутат Нилов: условия по семейной ипотеке зависят от госбюджета
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 июля планируется сократить срок компенсации льготы семейной ипотеки до 15 лет. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил ужесточение условий. Некоторые россияне до ограничений пользовались возможностью «дешевых денег», считает он.

«Вы знаете, в тех условиях, в которых находится экономика, очень хорошо, что у нас есть средства и продлевается программа льготной ипотеки. Что такое льготная семейная ипотека? Эта льгота оплачивается из федерального бюджета. Конечно, любые дополнительные требования, любые ужесточения приводят к тому, что меньшее количество семей сможет [купить квартиры]», — сказал он.

Парламентарий отметил, что изменение условий по льготной ипотеке вынужденное.

«Но с другой стороны, мы же помним тот перегиб, который ранее был, когда просто использовали льготную ипотеку, дешевые деньги, как инвест доход, покупали квартиру, зарабатывали деньги из воздуха и просто разгоняли банковский сектор, накачивали деньгами и строительный сектор накачивали деньгами. Поэтому я полагаю, что правительство принимает данное решение, исходя из финансовых возможностей бюджета, и поэтому из этого и нужно исходить. Но, конечно, я за то, чтобы было все и всем, но, соответственно, чем жестче требования, тем будет сложнее», — заключил он.

Как сообщили «Известия», с 1 июля государство планирует компенсировать льготу по новым кредитам лишь 15 лет. Кроме того, ставка будет снижаться по мере рождения новых детей. В Москве базовая ставка по ипотеке составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 6 и 4% — для семей с четырьмя, пятью и более детьми.

Условия по семейной ипотеке ужесточали также в начале 2026 года. С 1 февраля одна семья может оформить только один льготный кредит.

Ранее в Госдуме напомнили о праве на ипотечные каникулы при рождении ребенка.

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