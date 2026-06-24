Жителя Саратовской области осудили за демонстрацию татуировки

Суд в Саратовской области признал 35-летнего жителя рабочего поселка Дергачи виновным в публичной демонстрации символики запрещенной экстремистской организации и вынес ему приговор. Об этом сообщает Следственный комитет.

По его данным, с декабря 2024 года по декабрь 2025 года мужчина неоднократно появлялся в общественных местах населенного пункта и демонстрировал татуировки, связанные с движением АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) («Арестантский уклад един»).

В отношении жителя Дергачей было возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако продолжил демонстрировать запрещенную символику.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы. Исполнение приговора отсрочено до достижения его ребенком 14-летнего возраста.

В феврале правоохранители арестовали на 15 суток жителя Москвы, который он нарисовал в подъезде мелом эмблему СС (две молнии) и аббревиатуру АУЕ. Нарушителя обвинили в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). При этом уже в камере он ногтями нацарапал на стене три воровские звезды и еще две запрещенные аббревиатуры.

Ранее блогершу отправили под арест за фото с букетом АУЕ.