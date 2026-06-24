Названо поколение, которое легче всего переносит стресс перед экзаменами

Самыми спокойными перед экзаменами оказались подростки нового поколения — зальферы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснил канал, эти школьники купили меньше успокоительных перед экзаменами по сравнению с поколениями предыдущих лет.

«Всего за июнь россияне потратили на успокоительные и снотворные 1 млрд рублей, приобретя 6,2 млн упаковок — на 5,6% меньше, чем в 2025-м. Хотя месяц ЕГЭ и экзаменов считается нервным, в этом году пик нуждающихся в «таблеточке» пришелся на начало года — в феврале реализовано 7,4 млн упаковок. В марте — 7 млн», — говорится в посте.

Согласно данным национальной системы маркировки «Честный знак», лидером по потреблению на тысячу жителей за первую половину июня стала Псковская область, за ней следуют Тверская, Смоленская, Тамбовская области и Республика Крым.

До этого клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что за сутки до экзамена важно восстановить силы. Днем накануне еще можно учить билеты, но без перегрузок, а вечером стоит отложить все конспекты. Она напомнила, что именно ночью закрепляются знания, которые человек получил до сна.

Ранее в Госдуме предупредили о мошенниках, наживающихся на экзаменах.