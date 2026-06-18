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Общество

Психолог описала идеальные сутки перед экзаменом для максимальной продуктивности

Психолог Абравитова: перед экзаменом крайне необходим полноценный сон
Shutterstock/BearFotos

За сутки до экзамена важно восстановить силы. Днем накануне еще можно учить билеты, но без перегрузок, а вечером стоит отложить все конспекты. Такой совет в интервью RT дала клинический психолог Марианна Абравитова.

«В ночь перед экзаменом надо реально очень хорошо поспать. Не надо загружать это время учебой или повторением впритык перед экзаменом. Такая стратегия очень плохо работает», — предупредила специалист.

Она напомнила, что именно ночью закрепляются знания, которые человек получил до сна.

Клинический психолог, куратор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Галина Лайшева до этого объяснила, как детям и родителям успокоиться в период ЕГЭ.

Эксперт напомнила, что родители и дети способны оказать друг на друга серьезное влияние, поэтому следует избегать негативных мыслей и создания катастрофических сценариев в голове. В период выпускных экзаменов особенно важно взвешенно смотреть на происходящее.

Ранее психолог объяснила, что делать, если на ЕГЭ накрыла паническая атака.

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