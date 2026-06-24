Россиянам объяснили, почему вузы поднимают цены на обучение

Платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

По словам специалиста, многие образовательные учреждения поднимают цены на платное обучение ради выплаты зарплаты преподавателям и содержания зданий.

«Стоимость платного обучения — это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы. Поэтому тут проблема не в адекватности стоимости обучения. Не от хорошей жизни вузы на это идут», — объяснил он.

Педагог подчеркнул, что если расходы не покрываются, вузам приходится сокращать преподавательский состав и идти на другие жертвы.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов до этого заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что многие семьи в России оказываются в долгах, чтобы их дети получили высшее образование. При этом, по его мнению, повышение цен на учебу снижает число высококвалифицированных кадров в стране. Депутат предложил сделать бесплатным первое высшее образование.

Ранее стало известно, что в России снизят число платных мест на юридических специальностях.