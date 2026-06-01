В Госдуме предложили сделать первое высшее образование бесплатным для всех

Многие семьи в России лезут в долги, чтобы дать детям высшее образование, а повышение цен на учебу снижает число высококвалифицированных кадров в России, поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат предложил сделать бесплатным первое высшее образование.

«12—14% — это верхушка айсберга. В самых популярных и многочисленных вузах цены взлетели на 30%, по ряду специальностей вообще в полтора раза. Вузы наживаются на стремлении родителей дать детям лучшее. Многие семьи сейчас будут вынуждены залезть в долги, так как при подготовке к поступлению они вряд ли думали, что все так подорожает. Самое печальное, что зарплаты начинающих специалистов редко превышают 60 000 рублей. Многие семьи сейчас просто не решатся потратить 5—7 млн на подготовку к поступлению и обучение в вузе, чтобы на выходе получить зарплату в 60 000 рублей. И это приведет к дефициту квалифицированных кадров. Хороших специалистов стране уже не хватает: нам надо порядка 80 000 врачей, 250 000 учителей, промышленность и производства тоже говорят о нехватке инженеров. Рост цен на обучение в вузах бьет по стране дважды: молодежь остается без социальных лифтов, экономика – без квалифицированных кадров», — подчеркнул он.

Миронов считает, что высшее образование в России превращается в роскошь. По его словам, ректоры получают значительно больше денег, чем преподаватели.

«Поэтому наша цель в будущем — сделать первое высшее образование полностью бесплатным. На данном этапе мы требуем ввести потолок цен на высшее образование и привязать его к инфляции. Но глобально от платного образования в вузах надо уходить. Высшее образование превращается в роскошь. И это следствие того, что государство разрешило университетам устанавливать любые цены. Ректоры материально заинтересованы в повышении цен, а родителям часто просто некуда деваться – они на все готовы, чтобы обеспечить ребенку будущее. Здесь еще надо пояснить, что вузы по факту финансируются из бюджета. Коммунальные услуги, материальная-техническая база, оплата труда преподавателей – все это деньги налогоплательщиков. Деньги, которые университетполучает за платное обучение, он может тратить по своему усмотрению. И чаще всего они идут на вознаграждение топ-менеджмента. Ректоры и их замы получают миллионы рублей в месяц – порой в десятки раз больше, чем средний преподаватель. От такой политики страдают семьи, а страна деградирует без квалифицированных кадров. Поэтому мы ставим своей целью сделать бесплатным первое высшее образование для любого гражданина России», — заключил он.

