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Общество

В России снизят число внебюджетных мест на юридических специальностях

Степашин анонсировал сокращение платных мест на юридических факультетах
Владимир Песня/РИА Новости

В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума — 2026 сообщил ТАСС председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

По его словам, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Он пояснил, что необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам.

Глава АЮР заявил, что в некоторых вузах фактически происходит не получение качественного юридического образования, а приобретение дипломов.

Степашин также отметил необходимость оценить реальное количество полноценных юридических вузов и факультетов в стране. По его данным, сейчас их насчитывается более 400. Для сравнения он напомнил, что в СССР таких учебных заведений было 55, несмотря на то что население страны было примерно вдвое больше.

Кроме того, председатель Ассоциации юристов России подчеркнул, что преподавание юридических дисциплин должно отвечать современным вызовам.

Он сообщил, что в первый день одной из сессий ПМЮФ ожидается участие министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По словам Степашина, вопросы развития юридического образования планируется обсудить с конкретными предложениями.

Ранее в России стартовала реформа системы высшего образования, включающая пилотный проект до 2029/30 учебного года.

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