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Наука

Диетолог развеяла популярный миф о кофе и обезвоживании

Врач Радж: кофе не вызывает обезвоживания несмотря на мочегонный эффект
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Кофе крайне редко становится причиной обезвоживания, несмотря на распространенное мнение о его выраженном мочегонном эффекте. Об этом изданию Only My Health рассказала диетолог Эдвина Радж, руководитель службы клинического питания и диетологии в больнице Aster CMI в Бангалоре (Индия).

Исследования показали, что за мочегонный эффект кофе отвечает в первую очередь кофеин. Этот стимулятор повышает приток крови к почкам, что стимулирует клубочковую фильтрацию – процесс, в ходе которого из крови в почечные канальцы фильтруется жидкость и образуются первичная моча. Также кофеин препятствует обратному всасыванию воды в почечных канальцах.

По словам специалиста, кофе действительно может немного усиливать выведение жидкости, однако в большинстве случаев это не приводит к обезвоживанию. Эксперт объяснила, что вода, содержащаяся в самом напитке, обычно компенсирует потери жидкости с мочой.

Радж отметила, что реальный риск обезвоживания возникает только при сочетании нескольких факторов – если человек в течение дня пьет почти исключительно кофе, находится на жаре и при этом активно занимается спортом. Кроме того, некоторые люди более чувствительны к кофеину, поэтому у них симптомы нехватки жидкости могут появляться быстрее.

Признаками обезвоживания диетолог назвала жажду, сухость во рту, головную боль, головокружение и усталость. Также может уменьшиться объем мочи, а ее цвет — стать более темным.

Чтобы снизить риск, специалист посоветовала употреблять кофе в умеренных количествах и дополнительно пить воду. По ее словам, полезной привычкой может стать небольшой стакан воды после чашки кофе.

Ранее врач рассказала, что кофе может помочь при мигрени.

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