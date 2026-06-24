В Краснодаре партнер эскортницы с друзьями избил москвича из-за «плохого отношения» к ней

Времяпровождение с эскортницей в Краснодаре закончилось для москвича избиением. Об этом сообщает «112».

Спустя некоторое время после встречи молодой человек отдыхал в съемной квартире. В какой-то момент к нему постучались люди в медицинских масках.

Когда он открыл, трое незнакомцев набросились на него и избили. Позже выяснилось, что они сломали пострадавшему нос. После этого компания угрозами заставила пострадавшего назвать пароль от банковского приложения. Со счета они перевели себе 820 тысяч рублей.

«Похищенные деньги грабители потратили в развлекательных заведениях и покрыли свои долги», – сообщается в публикации.

После обращения сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, ими оказались 19-летний партнер местной эскортницы и его друзья. Как выяснилось, москвич «плохо относился» к девушке на свидании, поэтому еее возлюбленный решил проучить клиента.

В отношении молодых людей возбудили дело по статье о разбое.

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