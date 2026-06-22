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Общество

Петербуржец избил курьера из ревности к жене и отделался условным сроком

В Петербурге курьер пострадал от рук ревнивого клиента
Shutterstock/MergeIdea

В Санкт-Петербурге огласили приговор мужчине, который причинил тяжкий вред здоровью курьера из ревности. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

В октябре 2025 года курьер приехал к дому №18 по улице Бурцева с пивоваренной продукцией, которую должен был доставить в квартиру Михайловых. Пока он ждал, на него напал Андрей Михайлов, решивший, что жена изменяет ему с доставщиком.

«Супруга Михайлова открыла дверь в квартиру, но, увидев позади курьера разъяренного супруга, который кричал на него, обвиняя в интимных отношениях с ней, она испугалась и сразу захлопнула дверь в квартиру», — отметили в пресс-службе.

В итоге мужчина нанес не менее семи ударов кулаком и один удар ногой в область головы курьера, пока тот не пояснил, что просто привез заказ. Тогда Михайлов остановился, начал извиняться, перевел 5000 рублей и оставил контактный номер.

Пострадавший был госпитализирован с переломом костей свода и основания черепа. Узнав об этом, нападавший отправил ему 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Суд признал Михайлова виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ и назначил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, он должен выплатить жертве еще 300 тыс. рублей.

Ранее россиянка избила девушку до сотрясения мозга из-за ревности к супругу.

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