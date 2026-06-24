Врачи перепутали симптомы рака с менопаузой и едва не погубили пациентку

В Британии рак мозга выявили у женщины, жаловавшейся на сбивчивую речь

Британские врачи приняли симптомы рака мозга за менопаузу у пациентки с нарушениями речи. Об этом пишет Mirror.

В 2018 году Мишель Дилгер, мать двоих детей, столкнулась с тревожными симптомами, которые медики долго не связывали с серьезным заболеванием.

Ее сбивчивую и бессвязную речь сначала объясняли менопаузой и тревожным расстройством.

Лишь после того, как женщине стало плохо на приеме у врача-гинеколога, ее срочно направили на обследование и в течение 30 минут поставили диагноз. Выяснилось, что у Дилгер глиобластома — агрессивная опухоль мозга, плохо поддающаяся лечению.

После постановки диагноза Мишель перенесла операцию в больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Изначально ей давали около 12 месяцев, однако она, несмотря ни на что, живет уже восемь лет.

Эта история вдохновила Джека, сына Мишель, заняться сбором средств на важнейшие исследования в области онкологии.

Ранее женщина поставила врачей в тупик своей огромной челюстью.