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Общество

Женщина поставила врачей в тупик своей огромной челюстью

Врачи в Непале сделали сложнейшую операцию пациенте с огромной челюстью
Jam Press

В Непале врачи сделали операцию женщине с огромной челюстью, пишет Daily Star. По словам хирургов, с таким случаем они еще не сталкивались.

Хирурги провели сложнейшую операцию по реконструкции лица 27-летней пациентке, у которой редкая доброкачественная опухоль привела к критическому увеличению нижней челюсти. Чтобы спасти женщину, медикам пришлось использовать фрагмент ее малоберцовой кости.

Диагноз пациентки — оссифицирующая фиброма. Это исключительно редкое состояние, при котором нормальная костная ткань замещается фиброзной тканью и аномальными костными структурами. К моменту обращения к врачам опухоль распространилась на большую часть нижней челюсти женщины, истончив и растянув окружающую кость до предела.

В больнице пациентке провели сегментарную мандибулэктомию — удаление пораженного участка челюсти. Затем настал ключевой этап реконструкции: из ноги женщины извлекли участок малоберцовой кости длиной около 14 сантиметров, при этом сохранив достаточно кости для стабильности колена и голеностопа.

Донорский фрагмент аккуратно разрезали и сформировали в несколько сегментов, чтобы воссоздать естественный изгиб челюсти, и зафиксировали титановыми пластинами. Самым сложным этапом стала микрососудистая операция: хирурги соединили кровеносные сосуды пересаженной кости с сосудами лица с помощью ультратонких нитей. Это обеспечило кровоснабжение и приживление трансплантата.

Первые два дня пациентка провела в реанимации под наблюдением, на третий день начала жидкую диету, а через 10 дней была выписана.

Ранее мужчина подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было.

 
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