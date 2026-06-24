Эксперты объяснили, нужны ли в России рейтинги работодателей

Участники организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Рейтинги работодателей в эпоху искусственного интеллекта и ботов. Можно ли доверять цифровым оценкам компаний?» обсудили недавний эксперимент группы предпринимателей из IT и маркетинга, в ходе которого была создана фиктивная компания, вошедшая впоследствии в топ-20 рейтинга работодателей сервиса HeadHunter (hh.ru).

По мнению заведующего Лабораторией человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ Владимира Соловьева, рейтинги работодателей важны и нужны, однако бездумно к ним подходить не стоит.

«Все-таки рейтинг дает какую-то картинку. Дальше встает вопрос критического мышления тех, кто на эти рейтинги смотрит», — сказал эксперт.

Соловьев выразил уверенность, что hh.ru сделает выводы из этой истории, однако напомнил, что пока одни создают инструменты противодействия злоумышленникам, другие, то есть сами злоумышленники, думают, как их обойти. Развитие искусственного интеллекта (ИИ), по его словам, только усилит эту гонку.

В начале июня стало известно, что фейковая фирма «Рога и копыта» стала одним из лидеров рейтинга hh.ru.

Так, инициативная группа создала фейковое digital-агентство, назвав его Horns and Hooves («Рога и Копыта»). Для описания компании, как следует из статьи на VC.ru, использовали ИИ. Он создал легенду о том, что рекламное агентство собрано из бывших топ-менеджеров других компаний, имеет достаточную клиентскую базу и экстенсивный рост. Однако, придумала нейросеть, у Horns and Hooves на данном этапе развития — серьезный кадровый дефицит.

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