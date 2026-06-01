Лжекомпания «Рога и копыта» вошла в лидеры рейтинга сервиса hh.ru

Фейковая фирма «Рога и копыта» стала одним из лидеров рейтинга сервиса HeadHunter (hh.ru). Об этом рассказала группа IT-предпринимателей и маркетологов в статье на VC.ru.

Так, группа создала фейковое digital-агентство, назвав его Horns and Hooves («Рога и копыта»). Для описания компании, как следует из материала, использовали искусственный интеллект (ИИ). Он создал легенду о том, что рекламное агентство собрано из бывших топ-менеджеров других компаний, имеет достаточную клиентскую базу и экстенсивный рост. Однако, придумал ИИ, у Horns and Hooves на данном этапе развития — серьезный кадровый дефицит.

«Чтобы все было реально — мы на тяп-ляп создали сайт агентства, ведем все социальные сети, блог, карточку на HH.ru, несколько карточек компании на отзовиках и т.д. При этом мы специально решили, что весь контент для карточек, сайта и вообще все-все материалы будем производить с помощью ИИ», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что вся компания Horns and Hooves была создана искусственным интеллектом, без участия человека.

Для регистрации в рейтинге работодателей использовалось юрлицо-банкрот, так же заполнили все остальные необходимые пункты. В итоге Horns and Hooves прошла проверку сервиса, получив галочку «Данные подтверждены».

С помощью ботов «Рога и копыта» накрутили анкеты удовлетворенности сотрудников и работодателей, а также отзывы от бывших работников. В материале отмечается, что голосование в двух «номинациях» длилось полгода. В это время «предприниматели» имитировали деятельность компании «Рога и копыта».

«Для этого мы создали для реалистичности порядка 20 вакансий на HH.ru и отработали более 2700 заявок от соискателей, перед кем мы как раз реально хотим искренне извиниться за то, что ввели их в заблуждение, когда они рассматривали «Рога и Копыта» как потенциальное перспективное место работы», — сказано в статье.

В итоге эксперимента, в январе этого года digital-агентство Horns and Hooves вошло в ТОП-20 из 600 участников среди небольших компаний, и в ТОП-1 среди всего рейтинга компаний России из 1792 участников – в категории «Самые лояльные сотрудники», говорится в статье.

