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Общество

Российские туристы уже больше суток не могут улететь из Казани в Турцию

Tourdom.ru: вылет рейса из Казани в Анталью задержали более чем на сутки
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» U6-1853 из Казани в Анталью ожидают вылета уже более суток: по данным онлайн-табло, самолет должен был покинуть столицу Татарстана 23 июня в 05:40, но время отправления неоднократно переносилось и до сих пор не объявлено. Об этом сообщает профильное издание Tourdom.ru.

Сначала людей разместили в гостиницах, но около 02:30 вновь привезли в аэропорт. Официальных разъяснений от авиакомпании по поводу причин задержки вылета пока так и не поступило, но пассажиры говорят, что им якобы сообщили о неких технических неполадках.

По их словам, в аэропорт приезжал представитель транспортной прокуратуры Республики Татарстан.

В пресс-службе аэропорта Казани подтвердили задержку вылета и заверили, что пассажирам в соответствии с российским законодательством предоставляется питание, напитки и размещение в отеле.

Tourdom.ru отмечает, что это не первый сбой расписания «Уральских авиалиний» на этом направлении: прямо сейчас в Турции туристы из России уже вторые сутки ждут обратного вылета в столицу Татарстана рейсом этой же авиакомпании.

Ранее массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Сочи.

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