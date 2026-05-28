Стали известны главные страхи родителей в период экзаменов

Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34% — что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче.

Значительная часть родителей не показывают свои переживания детям — 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей: готовят любимую еду, соблюдают тишину и чистоту. При этом почти половина родителей (48%) признаются, что пытаются контролировать ситуацию: регулярно наблюдают за ребенком и спрашивают, как идут дела с подготовкой и сдачей экзаменов. Более того, каждый пятый из них дополнительно читает учебники, чтобы помогать в проверке заданий. При этом лишь 21% опрошенных стараются никак не вовлекаться в подготовку и сдачу экзаменов ребенка, чтобы не усиливать давление на него.

«За родительской тревогой в период экзаменов почти всегда стоит нечто большее, чем беспокойство об оценках, и взрослый переживает не столько за конкретный результат, сколько за то, какой еще совсем юная личность увидит саму себя в случае неудачи. В этот момент нередко оживают собственные детские истории про достижения, одобрение и страх оказаться недостаточно хорошим, и тогда тревога взрослого становится фоном, который ребенок считывает без слов. Дети особенно чувствительны к этому невысказанному напряжению, поэтому усиленный контроль над подготовкой или попытки самому сесть за учебники чаще передают ученику не уверенность, а ощущение, что ситуация действительно опасна», — отметила психотерапевт Мария Игнатьева.

По ее словам, по сути, родитель в такие минуты пытается справиться с собственным беспокойством, вернуть себе чувство, что происходящее ему подвластно, хотя ребенку в это время нужнее всего видеть рядом спокойного взрослого.

«Поддержать по-настоящему удается тогда, когда родитель сначала находит опору для своей тревоги и перестает передавать ее дальше, ведь спокойствие в доме рождается из внутреннего состояния тех, кто рядом», — добавила эксперт.

В опросе приняли участие 1100 россиян.

