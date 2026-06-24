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Общество

Стражи порядка начали проверку после отравления подростка бензином в Находке

В Находке организовали проверку после того, как подросток отравился бензином
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Находке стражи порядка организовали проверку после инцидента с отравлением 16-летнего подростка бензином. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Стражи порядка дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям жизни и воспитания пострадавшего. Проверка поставлена на контроль в прокуратуре.

Инцидент произошел, когда подросток ремонтировал мопед в гараже и решил слить топливо «дедовским методом» — через шланг. В итоге часть попала в организм. Юношу доставили в больницу спустя 3,5 часа, его состояние оценили как тяжелое и поместили пациента в реанимацию. В связи с токсичным отравлением пострадавшему грозят серьезные осложнения.

Ранее в Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника.

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