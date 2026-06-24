В Красноярске мужчина приставал к школьнице на улице

В Красноярске 23-летнего мужчину задержали за приставания к школьнице на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следствия.

Инцидент произошел в Кировском районе. Незнакомец совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Школьнице удалось убежать, она сразу рассказала обо всем родителям.

Родители, в свою очередь, обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Стражи порядка не исключают, что это мог быть не единичный случай.

До этого россиянка обвинила экс-мужа в приставаниях к их пятилетней дочери. О ситуации она узнала после того, как подробностями произошедшего с ней поделилась сама девочка.

Ранее стала известна личность врача, который полгода домогался девочки в клинике Петербурга.