«Не хватало женщины»: россиянка обвинила экс-мужа в приставаниях к их пятилетней дочери

В Дагестане мать заявила о том, что ее экс-муж домогался их дочери

Жительница Дагестана заявила, что ее супруг домогался их пятилетней дочери. Об этом сообщает Mash Gor.

По словам самой россиянки, мужчина подвергал ребенка сексуальному насилию. О ситуации она узнала после того, как подробностями произошедшего с ней поделилась сама дочь.

Мать обратилась в Следственный комитет. Во время беседы со специалистами девочка рассказала, что отец показывал ей половой орган и просил совершать разные действия с ним.

Мать девочки настаивает на том, что бывший супруг во всем ей сознался. После развода ему якобы «не хватало женщины в жизни». Вскоре после вмешательства адвокатов он изменил «показания».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сам фигурант опроверг обвинения. Он полагает, что обвинения в педофилии – это неправда. Экс-супруга придумала это после того, как он подал иск о лишении ее родительских прав.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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