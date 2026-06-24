Продавщица российского магазина сообщила о бомбе, чтобы раньше уйти с работы

В Уфе продавщица сообщила о бомбе в магазине, чтобы раньше уйти с работы

В Уфе 31-летняя продавщица сообщила о бомбе в своем же магазине, чтобы раньше уйти с работы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Башкирии.

Инцидент произошел на улице Первомайской. В полицию позвонила неизвестная, которая заявила о бомбе в торговой точке. На место незамедлительно выехали правоохранители с кинологами, которые обследовали здание и прилегающую территорию. Опасных предметов там не нашли.

Выяснилось, что о несуществующем взрывном устройстве сообщила продавец этого же магазина. Она выпила спиртное на рабочем месте и решила пораньше уйти с работы. Не желая ждать конца рабочей смены, злоумышленница позвонила в 112 и сообщила о вымышленной бомбе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Приамурье уставшая работница «заминировала» детсад, чтобы уйти домой раньше.